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В Нидерландах показали видео прощания с последними истребителями F-16, состоявшими на вооружении армии

Пятница 27 сентября 2024 22:30
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В Нидерландах показали видео прощания с последними истребителями F-16, состоявшими на вооружении армии Иллюстративное фото: в Нидерландах показали видео прощание с последними истребителями F-16 (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Нидерланды сняли с вооружения последние истребители F-16. Минобороны страны показали видео "официального прощания" с самолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Как рассказали в минобороны страны, последний F-16 был снят с военного учета еще 27 августа.

Кроме того, последние F-16 провели так называемый последний полет над городами Нидерландов. Он отметил "45 лет непрерывной эксплуатации F-16 в составе нидерландских воздушных сил".

Теперь на вооружении Нидерландов будут новые истребители F-35.

"Также Нидерланды дарят Украине последние F-16 для борьбы с россиянами", – сообщили в Минобороны страны.

F-16 для Украины

Напомним, в конце июля Украина получила первый истребитель F-16 от Нидерландов. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что пока того количества F-16, которые уже в Украине, недостаточно, но Украина ждет дополнительных самолетов от партнеров .

Детальнее об этом, сколько истребителей нужно для закрытия неба и почему именно F-16 нуждается в Украине, - в материале РБК-Украина .

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