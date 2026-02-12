RU

Нидерланды передадут Украине симуляторы F-16 для обучения пилотов

Фото: министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды в ближайшее время передадут Украине симуляторы истребителей F-16 для обучения пилотов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

Нидерландский министр подчеркнул, что Украина сталкивается с чрезвычайно сложной зимой. Поэтому необходимо делать все, чтобы помочь ей пройти через эту зиму и выйти в лучших позициях к весне.

"В течение последних нескольких недель Нидерланды оказали помощь на сотни миллионов евро в виде дронов и боеприпасов. Сегодня я также могу объявить, что мы передадим симуляторы F-16, поскольку продолжаем помогать Украине в эксплуатации этих самолетов", - сказал Брекельманс.

По его словам, в долгосрочной перспективе будет сохранен уровень поддержки, который имели в течение последних нескольких лет.

"И это также будет заложено в бюджет нового правительства. Поэтому мы можем заверить наших союзников и партнеров, что поддерживаем Украину не только сегодня и завтра, но и в долгосрочной перспективе, - добавил министр.

Он также отметил, что не будет озвучивать деталей, потому что это ценная информация также и для России.

 

F-16 для Украины

Напомним, Дания вместе с Нидерландами, Норвегией и другими союзниками создала так называемую авиационную коалицию истребителей F-16 для Украины, которая включает не только поставки самолетов, но и обучение украинских пилотов и техников.

В частности, еще в августе 2023 года Дания начала обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16.

Известно, что часть F-16 от Дании уже в Украине, и следующие партии должны поступать постепенно.

Также Соединенные Штаты заключили контракт на ремонт и обслуживание украинских истребителей F-16 в Бельгии, который будет действовать до 2029 года.

Украинские военные и партнеры подчеркивают, что эти самолеты значительно усиливают способность Украины защищать воздушное пространство и выполнять более сложные задачи в небе.

