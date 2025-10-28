ua en ru
В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

Вторник 28 октября 2025 11:00
В Киев прибыл глава МИД Нидерландов
Автор: Константин Широкун

В Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил. Он подчеркнул, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД.

"Ежедневно Россия терроризирует украинский народ. Жертвами становятся невинные люди. Семьи остаются без электричества и газа, а погода становится все холоднее", - отметил Дэвид ван Вил.

Он также отметил, что его ключевое послание сегодня в Киеве - это полная поддержка Украины в борьбе с российским агрессором.

Помощь Украине от Нидерландов

С начала полномасштабного вторжения РФ Нидерланды активно поддерживают Украину. В частности, Амстердам поставляет Киеву оружие и военное оборудование, что помогает стране противостоять российскому агрессору.

Так, 13 октября Нидерланды объявили, что предоставляют Украине пакет поддержки на 200 млн евро для перехвата российских беспилотников и создают оборонный кластер для своих предприятий в Украине.

Ранее Нидерланды предоставили финансовой поддержки в размере 209,5 миллиона евро на восстановление критически важной инфраструктуры в Украине.

Также ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что Нидерланды готовят еще один пакет военной поддержки для Украины на сумму 90 миллионов евро. Средства направят на производство разведывательных и ударных дронов.

По его словам, Нидерланды будут поддерживать Украину возможностями для глубоких ударов, чтобы расходы для России росли. Он также заявил, что Нидерланды поддержат возможное решение США о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

