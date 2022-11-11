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Нидерланды предоставит более 100 млн евро на помощь Украине в зимний период: подробности

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 21:52
Нидерланды предоставит более 100 млн евро на помощь Украине в зимний период: подробности Фото: Нидерланды предоставит более 100 млн евро в помощь Украине в зимний период (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерланды объявили о выделении дополнительных 110 миллионов евро Украине для помощи в прохождении зимнего периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов только Шрайнемахер.

Денежные средства будут предназначены для обеспечения украинцев жильем, ремонта водопроводов и домов, закупки газа, продуктов питания и электроэнергии. Это самые необходимые вещи для того, чтобы подготовить народ к зиме.

"Мы хотим показать, что мы поддерживаем Украину. Есть только один человек, ответственный за эту войну, и это президент РФ Владимир Путин. Он может остановить эту войну. Пока он будет продолжать, мы будем продолжать поддерживать Украину", - добавила министр.

Часть из 110 миллионов евро будет направлена на непосредственную поставку комплектующих для ремонта поврежденной энергетической сети Украины. Финансирование будет осуществляться через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Напомним, вчера стало известно, что Нидерланды передадут 100 миллионов евро в новый Международный фонд для Украины. Деньги будут использовать для поддержки ВСУ.

Также президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте помощь Украине в защите нашей территории, в том числе с неба.

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