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Нидерланды направят Украине две пусковые установки Patriot

Фото: министр обороны Ндерландов Кайса Оллонгрен (flickr.com roel1943)
Автор: Карина Левицкая

Нидерланды отправят в Украину две пусковые установки зенитной системы Patriot и ряд ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Нидерланды предоставят Украине одну батарею Patriot, состоящую обычно из 8 пусковых установок.

Однако в письме министра обороны Ндерландов Кайс Оллонгрен говорится о предоставлении Киеву лишь двух пусковых установок

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.

Оллонгрен также заявила, что Нидерланды готовы оплатить танки Leopard, которые будут отправлены в Украину в рамках коалиции европейских союзников и НАТО.

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