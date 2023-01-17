ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о Patriot для Украины от Нидерландов: это только начало

Новина українською →
Киев, Вторник 17 января 2023 22:56
Зеленский о Patriot для Украины от Нидерландов: это только начало Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Анонс передачи ЗРК Patriot Украине от Нидерландов - только начало, поскольку работа над новыми решениями для усиления ПВО продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot - спасибо, Марк! То есть уже имеем три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 17 января, в СМИ появилась информация, что Нидерланды рассматривают передачу Украине системы ПВО Patriot.

Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Помощь Украине ПВО Военная помощь
NEWS
Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль
Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль
DAILY
Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление