Нидерланды опубликовали список всей обещанной помощи Украине: что в нем

Правительство Нидерландов обнародовало список военной помощи Украине, которая поступала с прошлого года. В списках указаны как полученные единицы техники, так и те, что планируют передать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов .

В список вошли:

Танки Т-72 - 45 единиц;

Бронированные гусеничные машины YPR - 196 единиц;

Танки Leopard 1 совместно с Данией и Германией - не менее 100 единиц;

Самоходные гаубицы PzH 2000 - 8 единиц и 120-мм минометы;

Две пусковые установки ЗРК Patriot с ракетами;

Мобильные зенитные пушечные системы MR-2 (100 единиц);

Ракеты и ракетные комплексы противовоздушной обороны, такие как Stinger;

Корабли - шесть единиц;

Два миноискателя класса Alkmaar.

Кроме этого, Амстердам передал индивидуальное оружие, боеприпасы, различные типы беспилотников, приборы ночного видения, понтонные системы и мосты, полевые госпитали и кухни, палатки, оборудование для разминирования. Личное снаряжение: одежда, шлемы, бронежилеты и пайки.

Нидерланды также передали товары медицинского назначения - аптечки и лекарства.

Напомним, МИД Нидерландов призвал усиливать поддержку Украины и санкционное давление на РФ.

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