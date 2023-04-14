Нидерланды опубликовали список всей обещанной помощи Украине: что в нем
Правительство Нидерландов обнародовало список военной помощи Украине, которая поступала с прошлого года. В списках указаны как полученные единицы техники, так и те, что планируют передать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.
В список вошли:
- Танки Т-72 - 45 единиц;
- Бронированные гусеничные машины YPR - 196 единиц;
- Танки Leopard 1 совместно с Данией и Германией - не менее 100 единиц;
- Самоходные гаубицы PzH 2000 - 8 единиц и 120-мм минометы;
- Две пусковые установки ЗРК Patriot с ракетами;
- Мобильные зенитные пушечные системы MR-2 (100 единиц);
- Ракеты и ракетные комплексы противовоздушной обороны, такие как Stinger;
- Корабли - шесть единиц;
- Два миноискателя класса Alkmaar.
Кроме этого, Амстердам передал индивидуальное оружие, боеприпасы, различные типы беспилотников, приборы ночного видения, понтонные системы и мосты, полевые госпитали и кухни, палатки, оборудование для разминирования. Личное снаряжение: одежда, шлемы, бронежилеты и пайки.
Нидерланды также передали товары медицинского назначения - аптечки и лекарства.
Напомним, МИД Нидерландов призвал усиливать поддержку Украины и санкционное давление на РФ.
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