Нидерланды будут предоставлять Украине военную помощь сколько нужно, - министр обороны

Гарантии безопасности Российской Федерации можно обсуждать только после вывода всех российских войск из Украины.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

"Гарантии безопасности РФ должны обсуждаться только после того, как будут выведены все российские войска из Украины", - отметила Оллонгрен.

По ее словам, до того, как президент РФ Владимир Путин заявит о таком решении, говорить о каких-либо гарантиях для Москвы не имеет смысла. Она также подчеркнула, что Амстердам будет предоставлять Киеву гуманитарную, военную и политическую поддержку столько, сколько это будет необходимым.