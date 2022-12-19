UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нідерланди надаватимуть Україні військову допомогу скільки потрібно, - міністр оборони

Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Гарантії безпеки Російської Федерації можна обговорювати лише після виведення всіх російських військ з України.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

"Гарантії безпеки РФ мають обговорюватися лише після того, як будуть виведені всі російські війська з України", - зазначила Оллонгрен.

За її словами, до того, як президент РФ Володимир Путін заявить про таке рішення, говорити про будь-які гарантії для Москви немає сенсу. Вона також наголосила, що Амстердам надаватиме Києву гуманітарну, військову та політичну підтримку стільки, скільки це буде необхідним.

Раніше ми писали, що Нідерланди надали Україні військову допомогу на 987 мільйонів євро.

Раніше у грудні повідомлялося, що Нідерланди виділять Україні фінанси на відновлення енергетики на суму 20 мільйонів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України