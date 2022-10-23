Нидерланды предоставят Украине 500 млн евро на военное оборудование

Уже в шестой раз Нидерланды предоставят Украине существенную сумму финансовой помощи. Это дополнительные 500 млн евро для поддержки разрушенного военного оборудования.

По словам министра обороны страны Кайс Оллонгрен, денежные средства поступят из Европейского фонда мира. Кроме того, Нидерланды принимают участие в учебной миссии Евросоюза, которая сосредотачивается на подготовке украинских военных в Польше и Германии, в частности в сфере разминирования и других специализированных вопросах. Это делается на основе потребностей, определенных Украиной, подчеркнула Оллонгрен.

Министр отметила, что украинские военные демонстрируют значительный прогресс как в овладении оружием, так и в приобретении военных знаний и навыков.

"Поставка оружия и боеприпасов оправдывает себя, равно как обучение украинских военных, чтобы они могли оптимально использовать и поддерживать свое оружие. Мы видим, что Украина выиграет от всего этого прогресса в военной сфере", - подчеркнула Кайси Оллонгрен и призвала к необходимости продолжать поддержку сил обороны Украины. Она заявила о передаче Украине зенитных ракет на общую сумму 15 млн евро для усиления защиты украинского неба.