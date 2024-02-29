Счетная палата заявила, что расследование в отношении преступников обошлось в 53 миллиона евро. Также Нидерланды потратили 365 евро на чистку плюшевых игрушек погибших детей.

Правительство обратилось в Счетную палату с просьбой подготовить расходы на помощь Нидерландам в деле о государственной ответственности против России.

Оно сейчас находится на рассмотрении в Международной организации гражданской авиации. Нидерланды и Австралия возбудили это дело, чтобы, возможно, подать иск о возмещении ущерба против россиян.

Количество потраченных денег не окончательно

Счетная палата отмечает, что речь идет о промежуточной позиции, это будет обновляться ежегодно.

За 2023 год будет добавлено не менее 16,5 млн евро. Эту сумму государство выделило в качестве компенсации родственникам погибших.

"Эта компенсация была назначена потому, что крайне сомнительно, что преступники, осужденные нидерландским судом, когда-нибудь действительно выплатят эту сумму. Трое мужчин, двое россиян и украинец, были приговорены к пожизненному заключению в прошлом году за причастность к катастрофе самолета. Они не сидят в тюрьме, а находятся где-то в России", - пишет издание.

Что сказал Рютте

Он поблагодарил правительство за отчет и назвал его шагом к справедливости.

"Этот доклад может привести к обоснованному требованию компенсации в судебном процессе Нидерландов против России", - заявил он.

Катастрофа MH17

17 июля 2014 года на захваченной пророссийскими боевиками территории Донецкой области был сбит пассажирский авиалайнер Boeing 777. Тогда погибли все пассажиры и члены экипажа, а именно 298 человек.

Следственная комиссия установила, что Boeing был сбит ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ, которая дислоцировалась в Курске. ЗРК отправили в Украину, где сепаратисты и боевики использовали его в боях против ВСУ.

В результате атаки погибли 298 человек. Из них две трети - это граждане Нидерландов. Также на борту находились граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

В 2022 году Окружной суд Гааги вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17. Трех обвиняемых признали виновными и приговорили к пожизненному заключению. Одним из них стал бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин.

Telegraph писало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил поставку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Украину в 2014 году.