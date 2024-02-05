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Нидерланды планируют передать Украине на шесть истребителей F-16 больше, чем ожидалось

Архивное фото: Нидерланды готовят для Украины еще шесть дополнительных истребителей F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерланды планируют подготовить для Украины еще шесть дополнительных истребителей F-16. В целом ВСУ получат 24 борта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16", - говорится в заявлении.

Таким образом, Вооруженные силы Украины получат 24 самолета от Нидерландов.

"Преимущество Украины в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии", - добавила министр.

F-16 для Украины

Союзники Украины в 2023 году создали авиационную коалицию для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

В Пентагоне заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году. А спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что партнеры готовы передать Украине самолеты, но нужно завершить подготовительные работы.

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