Нидерланды разрешили ВСУ бить своим оружием по объектам в тылу РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр обороны страны Рубен Брекельманс заявил, что Украина может использовать оружие Нидерландов на территории России для защиты в соответствии с международным правом.

"Украина имеет право на самооборону. И если страну атакуют из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же самое касается вражеских ракет - они также могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", - сказал глава оборонного ведомства.

Брекельманс также добавил, что "международное право не ограничивается расстоянием" и что "право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы". "Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние", - сказал он.

Министр уточнил, что разрешение на удары по России также прямо касается истребителей F-16, которые Нидерланды передадут Украине.

Кроме того, Брекельманс призвал другие западные страны снять ограничения на использование оружия, которое они поставляют Украине.