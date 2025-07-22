Нидерланды помогут доставить Украине системы Patriot, - министр обороны

Во время онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, министр напомнил, что "мы самостоятельно предоставляем дополнительные средства ПВО: боеприпасы для F-16, средства противодействия дронам, радары и т.д.".

В соответствующем заявлении на сайте Минобороны, Брекельманс отметил, что российская воздушная кампания террора "в последнее время достигает новых уровней", поскольку "цель России проста - сломать несгибаемый украинский народ".

"Мы не можем этого допустить. Поэтому мы хотим сделать существенный вклад в дополнительную противовоздушную оборону для Украины. Многое уже сделано, но нужно больше. Только продолжая неустанно и массово поддерживать Украину и усиливая давление на Россию, мы заставим Россию сесть за стол переговоров", - отметил министр.

Европа не должна отставать

Брекельманс сообщил, что сейчас проводятся консультации с США и другими союзниками по американской инициативе поставки дополнительных систем вооружения, включая системы ПВО Patriot. По его словам, "важно, чтобы свой вклад сделала вся Европа".

"Украина защищает линию фронта против российской агрессии для всей Европы. Если Россия сможет прорваться, это сразу создаст большую угрозу для остальной Европы и НАТО", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что обеспечение противовоздушной обороны является важным приоритетом военной поддержки Украины со стороны Нидерландов.

"Кроме системы Patriot, правительство страны также передало 24 истребителя F-16 и соответствующие боеприпасы и запасные части, несколько зенитных пушек и системы I-HAWK. Также наша страна предоставляет Украине радары для обнаружения дронов и морские суда со средствами противовоздушной обороны", - напомнили в ведомстве.