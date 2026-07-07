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Нидерланды больше не будут давать оружие Украине

14:00 07.07.2026 Вт
2 мин
В Минобороны страны заявили, что больше "не имеют возможностей"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дилан Йешилгез-Зегериус (mod.gov ua)

Нидерланды больше не имеют возможности оказывать прямую военную поддержку Украине.

Об этом заявила министр обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Она отметила, что будет призывать другие страны помогать Киеву, но Нидерланды уже сделали все, что могли.

"У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, поскольку мы уже сделали очень многое", - сказала Йешилгез-Зегериус.

На вопрос о запросах от Украины на ракеты к ЗРК Patriot, министр обороны Нидерландов подчеркнула, что страна "достигла пределы своих возможностей".

Нидерланды потратили 9,1 млрд евро на военную помощь Украине, еще 11,6 млрд евро планируется потратить. В настоящее время страна выделила 1 млрд евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают американское оружие для Киева.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил передачу Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые должны усилить защиту от российских воздушных атак.

В то же время советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что у Украины пока нет ракет для перехвата российской баллистики.

По его словам, граничащие с Россией страны также испытывают угрозу с ее стороны, поэтому пытаются хранить собственные запасы таких боеприпасов. В частности, это относится и к Германии.

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