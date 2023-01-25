Нидерландам разрешили подать иск против России из-за MH 17

Нидерланды могут подать иск против России по поводу компенсации по поводу авиакатастрофы МН 17. Данное решение вынес Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В среду, 25 января, суд постановил, что Нидерланды имеют право требовать компенсацию из России по сбыту пассажирского рейса MH17 в июле 2014 года приемлемым.

Данное решение не процессуально и не влияет на все дело по авиакатастрофе. Однако это показывает, что Россию все же можно будет привлечь к ответственности за нарушение прав человека в ныне оккупированных украинских областях Луганска и Донецка.

Напомним, что Австралия и Нидерланды выдвинули России требование прощения и компенсации за катастрофу MH17. Тогда погибли 298 человек, в том числе 38 австралийцев. При этом Россия отрицает свою причастность, невзирая на выводы международной организации.