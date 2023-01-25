Нидерландам разрешили подать иск против России из-за MH 17

Нидерланды могут подать иск против России по поводу компенсации по поводу авиакатастрофы МН 17. Данное решение вынес Европейский суд по правам человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В среду, 25 января, суд постановил, что Нидерланды имеют право требовать компенсацию из России по сбыту пассажирского рейса MH17 в июле 2014 года приемлемым.
Данное решение не процессуально и не влияет на все дело по авиакатастрофе. Однако это показывает, что Россию все же можно будет привлечь к ответственности за нарушение прав человека в ныне оккупированных украинских областях Луганска и Донецка.
Напомним, что Австралия и Нидерланды выдвинули России требование прощения и компенсации за катастрофу MH17. Тогда погибли 298 человек, в том числе 38 австралийцев. При этом Россия отрицает свою причастность, невзирая на выводы международной организации.
Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17 Малайзийских авиалиний, следовавшем из Амстердама в Куала-Лумпур.
Добавим, что обвиняемых в катастрофе MH17 приговорили к пожизненному заключению.
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