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Нідерландам дозволили подати позов проти Росії через MH 17

Фото: Нідерландам дозволили подати позов проти Росії через MH 17 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди можуть подати позов проти Росії щодо компенсації з приводу авіакатастрофи МН 17. Дане рішення виніс Європейський суд з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У середу, 25 січня, суд постановив, що Нідерланди мають право вимагати компенсацію з Росії щодо збиття пасажирського рейсу MH17 у липні 2014 року є прийнятним.

Дане рішення не є процесуальним і не впливає на всю справу по авіакатастрофі. Однак це показує, що Росію все ж можна буде притягнути до відповідальності за порушення прав людини в нині окупованих українських областях Луганську та Донецьку.

Нагадаємо, що Австралія та Нідерланди висунули Росії вимого щодо вибачень та компенсації за катастрофу MH17. Тоді загинули 298 людей, у тому числі 38 австралійців. При цьому Росія заперечує свою причетність, незважаючи на висновки міжнародної організації.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада ухвалив вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Додамо, що обвинувачених у катастрофі MH17 засудили до довічного ув'язнення.

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Російська ФедераціяMH17СудАвиакатастрофа