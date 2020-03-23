У Нідерландах заборонили збиратися в групи більше двох осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За порушення правил можуть накласти штраф в 400 євро

Уряд Нідерландів ввів заборону на масові заходи, а також заборонив збиратися в групи більше двох осіб у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це повідомляє HartvanNederland.

Повідомляється, що також порушенням буде вважатися, якщо група з трьох і більше осіб будуть йти поруч на відстані менше півтора метри один від одного. Також якщо у одного з членів сім'ї підвищена температура, всі, з ким він проживає, повинні перебувати на самоізоляції.

Обмежувальні заходи триватимуть до 1 червня. У разі порушення карантинних заходів може бути накладено штраф до 400 євро.

Нагадаємо, 19 березня в Нідерландах подав у відставку Міністр охорони здоров'я Нідерландів Брюно Браунс з-за перевтоми. Напередодні він втратив свідомість під час дебатів у парламенті щодо коронавіруса і упав з трибуни.

Раніше уряд Нідерландів оголосив про закриття всіх шкіл і дитячих садів. Уточнюється, що школи будуть відкриті тільки для дітей батьків, у яких життєво важлива робота (працівники охорони здоров'я або служби невідкладної допомоги). Бари, ресторани і спортивні клуби також будуть закриті.

Також РБК-Україна писало, що пісенний конкурс Євробачення-2020 був перенесений на 2021 рік. Він повинен був відбутися в Нідерландах.