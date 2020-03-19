Міністр охорони здоров’я Нідерландів подав у відставку

Брюно Браунс іде з посади через перевтому

Міністр охорони здоров’я Нідерландів Брюно Браунс подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Повідомляється, що Браунс іде з посади через перевтому. Останнім часом він погано почувався, а напередодні знепритомнів під час дебатів у парламенті щодо коронавірусу, які тривали майже весь день, і впав з трибуни.

Станом на 19 березня у Нідерландах кількість хворих коронавірусом зросла до 2460. У реанімації перебуває 210 пацієнтів.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про припинення авіасполучення з Україною, Росією, Британією та Нідерландами через поширення коронавірусу. Крім того, з вівторка в країні припинили роботу всі ресторани, а також закриються дитячі та спортивні майданчики.

Крім того, уряд Нідерландів оголосив про закриття всіх шкіл і дитячих садків. Уточнюється, що школи будуть відкриті тільки для дітей батьків, у яких життєво важлива робота (працівники охорони здоров'я або служби невідкладної допомоги). Бари, ресторани і спортивні клуби також будуть закриті.