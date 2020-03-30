Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 30 березня

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 475

В Україні та світі продовжується боротьба з коронавірусом. Вже всі українські області охопив Covid-19, у зв'язку з чим уряд посилює карантин і вводить надзвичайну ситуацію, МОЗ впроваджує нові алгоритми дій, а кількість заражених в світі вже наближається до 700 тисяч. Подробиці поширення пандемії в Україні та світі 30 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

За дві доби кількість хворих в країні збільшилася до 475

Підтверджені 10 випадків смерті українців в країні і 4 за кордоном

Україна закрила кордони, МЗС ввів програму "Захист"

МОЗ запускає спецбригади по виявленню інфікованих і впроваджує стандарт "клінічного сортування"

В країні почали повністю блокувати окремі регіони і населені пункти

Кількість заражених коронавірусом в Україні зростає

Covid-19 зафіксований вже у всіх українських областях та Києві. Останньою областю, в якій виявили коронавірус стала Кіровоградська. Наразі найбільше випадків зараження у Києві та Чернівецькій області. Далі Тернопільська, Черкаська, Київська, Івано-Франківська. По одному випадку зараження - у Полтавській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Закарпатській, Чернігівській областях.

29 березня екс-заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Міщенко помер від коронавірусу.

У Луцьку у директора міської клінічної лікарні Лариси Духневич підтвердився Covid-19.

У Сумській області зафіксували новий випадок зараження. Коронавірус діагностували у 39-річного чоловіка з Охтирки, який 15 березня повернувся з-за кордону та перебував під наглядом сімейного лікаря.

У Кіровоградській області вперше зафіксували коронавірус 29 березня. Троє хворих перебувають у Кропивницькому та один - у Долинському районі.

У Черкаській області в місті Умань коронавірусну інфекцію виявили у 6-місячної дитини. З міста Кам'янка обмежать в'їзд і виїзд. У цьому місті вже 23 випадки зараження.

Заразились коронавірусом під час церковної служби у Закарпатській області майже 20 осіб. 19 людей контактували з зараженою Covid-19 жінкою.

Голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук повідомив, що область можуть закрити на в'їзд та виїзд.

На карантині з підозрою на коронавірус перебувають понад 170 українських військовослужбовців.

У зв'язку з цим МОЗ змінив стандарти надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Медичний працівник, який виявив особу з симптомами, відповідними до COVID-19, має діяти за таким алгоритмом:

зареєструвати випадок та проінформувати медзаклад для подальшого клінічного дослідження пацієнта;

у двогодинний строк проінформувати про підозру на захворювання лабораторний центр МОЗ України;

якщо пацієнт потрапляє у цілодобовий стаціонар, там проводиться забір необхідних матеріалів для аналізів, які має бути відправлено в лабораторію.

Також у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що будуть впроваджувати стандарт "клінічного сортування". Таким чином хворих з легкою формою Covid-19 не будуть госпіталізувати. Ці люди будуть лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.

Зеленський спрогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів про три сценарії поширення Covid-19 у нашій країні. Перший сценарій - від 3 до 5% одночасно хворих на коронавірус. Другий сценарій - 25% хворих. Третій і найгірший - понад 50% одночасно хворих на коронавірус.

За словами українського президента, другого і тим більше третього сценарію українська медична система не витримає.

В Україну прибув ще один рейс з медичним інвентарем з Китаю

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" 29 березня прибув другий літак з Китаю, який доставив в Україну нову партію медичних засобів. Зокрема, на борту літака були 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч захисних костюмів, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби індивідуального захисту.

З-за кордону прибувають українці

Спеціальний рейс Москва-Київ, який прибув вранці 29 березня, доставив в Україну понад 700 осіб.

Також спецрейс з Нью-Йорка до Києва доставився 359 громадян України.

Президент України Володимир Зеленський в своєму відеозверненні заявив, що українців, які повернуться додому після суботи, можуть відправити на обсервацію в готелі, щоб не допустити поширення Covid-19.

Коронавірус у світі

У США кількість заражених коронавірусом стрімко зростає. Зокрема, уже померли більше 2000 людей. У зв'язку з цим президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в 12 штатах.

В Іспанії за добу жертвами коронавірусу стали понад 800 осіб. Згідно з даними Університету Хопкінса, за кількістю інфікованих Іспанія займає 4 місце серед країн зі спалахом коронавірусу. Тому влада країни прийняла рішення продовжити карантин до квітня.

Зокрема, принцеса Іспанії, двоюрідна сестра короля Філіпа VI Марія Тереза 29 березня померла від коронавірусу.

Тим часом в китайській провінції Хубей, яка була епіцентром коронавірусу COVID-19, служба цивільної авіації Китаю почала відновлювати авіасполучення.

Хоча представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю Мі Фенг заявив, що зростаюча кількість випадків зараження коронавірусом в Китаї ризикує розпалити другу хвилю пандемії коронавірусу.