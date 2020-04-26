У Нідерландах сталося масове зараження тварин коронавірусом

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Спалах стався на двох норкових фермах

У Нідерландах зафіксували масове зараження тварин коронавірусом на двох норкових фермах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки, сільського господарства та інновацій Нідерландів.

За даними міністерства, у тварин на фермах у муніципалітетах Ларбек та Гемерт Бекель було виявлено симптоми захворювання на коронавірус, в тому числі проблеми з диханням. Щоб запобігти розповсюдженню захворювання, тварин та відходи заборонили вивозити за межі ферм.

В уряді вважають, що тварини могли заразитися від людей, оскільки у деяких співробітників ферм були симптоми коронавірусу. Наразі в'їзд до ферм закрито, медики також не рекомендують гуляти поблизу місць розведення норок.

Як зазначили в міністерстві, раніше вчені довели схильність тхорів, а отже й норок, до зараження коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не зафіксувала жодного випадку передачі коронавірусу людині від тварини. При цьому організація фіксувала випадки зараження тварин від людей. Наприклад, інфікування котів та собак.