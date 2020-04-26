ВООЗ не зафіксувала жодного випадку передачі коронавірусу від тварини до людини

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

ВООЗ фіксувала випадки зараження тварин COVID-19 від людей

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не зафіксувала жодного випадку зараження коронавірусом людини від тварини. Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-України.

Як він повідомив, ВООЗ фіксувала випадки зараження тварин COVID-19 від людей.

"Якщо ми подивимось на офіційні повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я, то відомі випадки, коли собаки чи інші домашні тварини захворіли від людини. Випадки захворювання людини від тварини в світі офіційно не зареєстровані", - сказав Степанов.

Крім того, він наголосив на важливості дотримуватись людей порад від МОЗ: мити руки, користуватися дезінфекторами та використовувати засоби захисту.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано майже 1700 випадків інфікування коронавірусом серед медичних працівників. За добу підтвердили 101 випадок зараження.

Також всього в Україні зафіксовано 8617 випадків зараження коронавірусом. За добу підтвердили 492 нових випадки.