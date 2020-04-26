В Нидерландах случилось массовое заражение животных коронавирусом

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Вспышка произошла на двух норковых фермах

В Нидерландах зафиксировали массовое заражение животных коронавирусом на двух норковых фермах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, сельского хозяйства и инноваций Нидерландов.

По данным министерства, у животных на фермах в муниципалитетах Ларбек и Гемерт Бекель были выявлены симптомы заболевания коронавирусом, в том числе проблемы с дыханием. Чтобы предотвратить распространение заболевания, животных и отходы запретили вывозить за пределы ферм.

В правительстве считают, что животные могли заразиться от людей, поскольку у некоторых сотрудников ферм были симптомы коронавируса. Сейчас въезд в фермы закрыт, медики также не рекомендуют гулять вблизи мест разведения норок.

Как отметили в министерстве, ранее ученые доказали склонность хорьков, а следовательно и норок, к заражению коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения пока не зафиксировала ни одного случая передачи коронавируса человеку от животного. При этом организация фиксировала случаи заражения животных от людей. Например, инфицирование кошек и собак.