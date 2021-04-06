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У Нідерландах затримали підозрюваного у крадіжці картини Ван Гога

Автор: РБК-Україна

В Нідерландах поліція затримала 58-річного чоловіка за підозрою в причетності до крадіжки картини голландського художника Вінсента Ван Гога. Також затриманого підозрюють у крадіжці полотна нідерландського живописця Франса Галсу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Нідерландів.

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Фото: вкрадена картина Вінсента Ван Гога (wikimedia.org)

Крім того, у березні минулого року з музею "Сінгер Ларен" біля Амстердама, викрали картину The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (Сад священика в Нюенене навесні) художника Вінсента ван Гога.

Раніше повідомлялося, що у 2019 році Україна заявила, що передасть Франції вкрадену картину Поля Сіньяка "Порт Ла - Рошель". Полотно виявили під час затримання злочинного угруповання в Києві.

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Новини України Ван ГогНідерландикрадіжка
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