У Нідерландах вводять п'ятитижневий локдаун з-за COVID-19

Уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести локдаун по всій території країни. Він діятиме з 15 грудня до 19 січня 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

"прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

За його словами, з

Крім цього, жителям країни рекомендують залишатися вдома, не їздити на роботу і по можливості уникати контактів з іншими людьми.

Рютте також додав, що заборонено збиратися в групи більш як двоє осіб

зареєстровано понад 600 тисяч випадків захворювання і 10 тисяч смертей з початку пандемії.

Нагадаємо, що 18 листопада в Нідерландах послабили обмежувальні заходи. Рішення було прийнято на тлі зниження темпів поширення COVID-19.

Крім того, раніше в Нідерландах власники ресторанів і кафе звернулися до суду з вимогою скасувати рішення уряду про закриття закладів.