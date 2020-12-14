В Нидерландах вводят пятинедельный локдаун из-за COVID-19

Правительство Нидерландов приняло решение ввести локдаун по всей территории страны. Он будет действовать с 15 декабря до 19 января 2021 года.
Об этом сообщает Reuters.
"премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
По его словам, с
Кроме этого, жителям страны рекомендуют оставаться дома, не ездить на работу и по возможности избегать контактов с другими людьми.
Рютте также добавил, что запрещено будет собираться в группы более двух человек
зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания и 10 тысяч смертей с начала пандемии.
Напомним, что 18 ноября в Нидерландах ослабили ограничительные меры. Решение было принято на фоне снижения темпов распространения COVID-19.
Кроме того, ранее в Нидерландах владельцы ресторанов и кафе обратились в суд с требованием отменить решение правительства о закрытии заведений.