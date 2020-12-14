ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Нидерландах вводят пятинедельный локдаун из-за COVID-19

Автор: РБК-Украина

Правительство Нидерландов приняло решение ввести локдаун по всей территории страны. Он будет действовать с 15 декабря до 19 января 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

"премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, с

Самые читаемые новости

Кроме этого, жителям страны рекомендуют оставаться дома, не ездить на работу и по возможности избегать контактов с другими людьми.

Рютте также добавил, что запрещено будет собираться в группы более двух человек

зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания и 10 тысяч смертей с начала пандемии.

Напомним, что 18 ноября в Нидерландах ослабили ограничительные меры. Решение было принято на фоне снижения темпов распространения COVID-19.

Кроме того, ранее в Нидерландах владельцы ресторанов и кафе обратились в суд с требованием отменить решение правительства о закрытии заведений.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НидерландыКарантинКоронавирус