ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Естонії виявили випадки тромбозу після вакцинації препаратами AstraZeneca і Pfizer

Новость на русском → Таллін, Середа 17 березня 2021 12:33
В Естонії виявили випадки тромбозу після вакцинації препаратами AstraZeneca і Pfizer Фото: лікар (freepik)
Автор: Андрій Козловський

В Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавірусу. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.

Про це повідомляє портал Delfi.

Як повідомляється, перший випадок тромбозу зафіксований у людини, яка отримала щеплення препаратом AstraZeneca. Вона померла.

Другий випадок тромбозу був виявлений у 82-річного чоловіка після вакцинації Pfizer. Тромбоз виник в кровоносній судині ока та викликав порушення зору. Життя людини нічого не загрожувало.

"Зараз відсутні наукові дані, які вказували б на те, що одна вакцина небезпечніша за іншу", - сказала радник з медицини Департаменту лікарських засобів Алар Ірс.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів. Оскільки поки що відсутні дані про підвищений ризик утворення тромбів після вакцинації препаратом.

Також РБК-Україна писало, що низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадки тромбозу у вакцинованих людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Вакцина
NEWS
ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога
ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік