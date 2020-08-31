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У Нідерландах сьогодні відновляться слухання у справі MH17

Гаага, Понеділок 31 серпня 2020 09:33
У Нідерландах сьогодні відновляться слухання у справі MH17
Фото: слідчі на місці падіння літака (defensie.nl)
Автор: РБК-Україна

В Нідерландах поновляться слухання у справі про катастрофу Boeing на Донбасі в липні 2014 року. Однією з головних тем для обговорення стануть вимоги компенсації з боку родичів.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Очікується три сесії тривалістю по два тижні кожна: з 31 серпня по 11 вересня, з 28 вересня по 9 жовтня і з 2 по 13 листопада.

Блок, що починається 31 серпня, буде використаний для обговорення позицій юридичних радників родичів, захисту та прокуратури і прийняття рішень з даного питання в разі необхідності. Суд підніме питання щодо того, до якого часу повинні бути подані всі вимоги про компенсацію.

Також суд очікує доповіді від захисту щодо прогресу у формулюванні нових вимог про додаткові розслідуваннях. Мова йде не тільки про вимоги, які захист може сформулювати без консультацій зі своїм клієнтом Олегом Пулатовим, що проходить одним з чотирьох обвинувачених у справі, але також про вимоги, які залежать від таких консультацій.

Нагадаємо, Нідерланди подали в ЄСПЛ в липні новий позов проти Росії у справі МН17, минулого тижня Європейський суд повідомив РФ про відповідному позові.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі очікують, що Росія візьме відповідальність за катастрофу МН17.

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