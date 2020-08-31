В Нидерландах сегодня возобновятся слушания по делу MH17

Фото: следователи на месте падения самолета (defensie.nl)

В Нидерландах возобновятся слушания по делу о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года. Одной из главных тем для обсуждения станут требования компенсации со стороны родственников.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ожидается три сессии продолжительностью по две недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и с 2 по 13 ноября.

Блок, который начинается 31 августа, будет использован для обсуждения позиций юридических советников родственников, защиты и прокуратуры и принятия решений по данному вопросу в случае необходимости. Суд поднимет вопрос относительно того, к какому времени должны быть представлены все требования о компенсации.

Также суд ожидает доклада от защиты относительно прогресса в формулировании новых требований о дополнительных расследованиях. Речь идет не только о требованиях, которые защита может сформулировать без консультаций со своим клиентом Олегом Пулатовим, проходящий одним из четырех обвиняемых по делу, но также о требованиях, которые зависят от таких консультаций.

Напомним, Нидерланды подали в ЕСПЧ в июле новый иск против России в деле МН17, на прошлой неделе Европейский суд уведомил РФ о соответствующем иске.

Также сообщалось, что в Евросоюзе ожидают, что Россия возьмет ответственность за катастрофу МН17.