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В Нидерландах рассказали, сколько будет длиться обучение украинцев на F-16

Фото: в Нидерландах оценили сроки обучения украинцев на F-16 (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Обучение украинских пилотов и техников на истребителях F-16 может занять 6-8 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен в эфире телемарафона.

Она отметила, что процесс обучения на истребителях F-16 длительный и может тянуться очень долго, ведь Украине нужны самолеты для войны. Однако, по ее словам, нужно делать все правильно.

"Надо, чтобы летчики знали, как пилотировать и воевать на этих самолетах. Вам необходимы техники для обслуживания истребителей. Вам нужно знать, как использовать вооружение F-16. По нашим оценкам, на это уйдет от 6 до 8 месяцев, чтобы подготовить эти команды" , – сказала она.

При этом Оллонгрен отметила, что если все получится, процесс будет проходить значительно быстрее, чем это занимает у других стран.

Министр обороны также добавила, что Нидерланды обязались передать Украине самолеты настолько быстро, насколько это возможно.

F-16 для Украины

18 августа СМИ сообщили, что США одобрили передачу Украине самолетов F-16 из Дании и Нидерландов. Украина получит истребители после завершения обучения пилотов.

Отметим, что Дания уже начала обучение восьми украинских пилотов на F-16. А США начнут обучение в ближайшее время.

Министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев.

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F-16