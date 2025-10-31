ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Нидерландах "пролетели" ультраправые: их уверенно обошла проевропейская партия

Нидерланды, Пятница 31 октября 2025 20:54
UA EN RU
В Нидерландах "пролетели" ультраправые: их уверенно обошла проевропейская партия Иллюстративное фото: результаты выборов в Нидерландах стали неожиданными (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Нидерландах по предварительным подсчетам наибольшее количество голосов на парламентских выборах получает либеральная партия D66. Ультраправая Партия свободы (PVV), главный соперник, значительно отстает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Издание ссылается на данные подсчета голосов, которые показало агентство ANP. Отмечается, что несмотря на то, что подсчитаны еще не все голоса, D66 за лидерством Роба Джеттена вырывается вперед. А ближайший соперник, Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса догнать их уже не может.

Агентство сделало выводы на анализе результатов, переданных муниципалитетами. Пока только один из них, муниципалитет Венрей, не обнародовал подсчеты голосов. При этом также не посчитали голоса, присланные из-за рубежа.

Если выводы верны, то D66 и PVV получат одинаковое количество мест в парламенте страны - по 26. Есть вероятность, что первая партия получит еще одно дополнительное место, поскольку сейчас обгоняет соперника на 15 тысяч голосов. По законодательству Нидерландов, партия, которая наберет наибольшее количество голосов, получит возможность формировать коалицию.

Выборы в Нидерландах: что известно

Выборы, которые состоялись 29 октября, прошли с довольно большим размахом: было открыто более 9000 избирательных участков, а за рубежом голосовали более 150 тысяч подданных Нидерландов.

По предварительным подсчетам результатов досрочных выборов в нижнюю палату парламента Нидерландов неожиданно оказалось, что лидируют сразу две партии - праворадикальная PVV и проевропейское движение "Демократы-66" (D66).

Особенности парламентских выборов в Нидерландах в том, что там действует чуть ли не самый низкий избирательный порог в мире - 0,67% голосов избирателей. Официально считается, что для получения монобольшинства в парламенте партия должна получить 76 мест из 150. Однако в реальности это невозможно из-за большого количества фракций. Именно поэтому чаще всего партии формируют коалицию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине