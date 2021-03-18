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В Нідерландах не виявили зв'язку між тромбозами і вакцинацією AstraZeneca

Новость на русском → Амстердам, Четвер 18 березня 2021 16:29
В Нідерландах не виявили зв'язку між тромбозами і вакцинацією AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Нідерландах не знайшли зв'язку між вакцинацією препаратом AstraZeneca від коронавіруса і випадками тромбозів у пацієнтів, які нею прищепилися.

Про це повідомляє NOS.

За результатами досліджень, в країні не знайшли підтвердження зв'язку між вакцинацією британо-шведської вакциною і труднощами у згортанні крові. Зв'язок між цим не доведена.

Всього в Нідерландах зробили 350 тисяч щеплень вакциною AstraZeneca.

Нагадаємо, у Норвегії вчені з'ясували, що вакцина проти коронавіруса від британо-шведської компанії AstraZeneca спричиняє в окремих людей сильну імунну реакцію. У подальшому вона може вести до утворення тромбів.

Також раніше в Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавіруса. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.

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