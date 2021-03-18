В Нидерландах не обнаружили связи между тромбозами и вакцинацией AstraZeneca

В Нидерландах не нашли связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca от коронавируса и случаями тромбозов у пациентов, которые ею привились.

Об этом сообщает NOS.

По результатам исследований, в стране не нашли подтверждения связи между вакцинацией британо-шведской вакциной и затруднениями в свертывании крови. Связь между этим не доказана.

Всего в Нидерландах сделали 350 тысяч прививок вакциной AstraZeneca.