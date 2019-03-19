У Нідерландах назвали стрілянину в Утрехті терактом

У салоні автомобіля, на якому намагався втекти стрілок, був знайден лист

Поліцейські Нідерландів виявили лист, який свідчить про терористичні мотиви Гокмена Таниса, який є головним підозрюваним у стрілянині в Утрехті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що представниками поліції королівства в салоні автомобіля, на якому намагався втекти підозрюванний, було знайдено лист, який свідчить про терористичні мотиви його дій. Крім того, слідчі з'ясували, що нападник не був знайомий ні з однією з жертв.

Нагадаємо, вранці 18 березня у одному з трамваї міста Утрехт сталася стрілянина. За останніми даними, троє людей загинули, ще декілька отримали поранення. Особистість стрілка була встановлена завдяки камерам відеоспостереження. Ним виявився 37-річний громадянин Туреччини Гоксена Таниса.

Після стрілянини в Утрехті рівень терористичної загрози підвищили до максимального. Крім того, влада Нідерландів посилила заходи безпеки в аеропортах і на ключових інфраструктурних об'єктах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Нідерландах поліція затримала третього підозрюваного у стрілянині в Утрехті.