У Нідерландах назвали причетних до катастрофи MH17

У Нидерландах журналісти назвали імена ймовірно причетних до справи про катастрофу лайнера рейсу МН17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Nieuwsuur.

Як повідомляється, до трагедії, яка сталася в 2014 році на Донбасі, причетний Сергій Мучкаєв - командир 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка базується в російському місті Курську. Саме під його керівництвом відправився конвой, що перевозив Бук, що збив МН17.

Крім того, журналісти звернулися за інформацією до колишнього українського військового Івана Без'язикова, який знаходився в полоні у бойовиків, але після звільнення його звинуватили в державній зраді і співпраці з так званою "ДНР". Сам Без'язиков в коментарі NOS стверджує, що саме його свідчення слідчій групі JIT по катастрофі MH17 стали основою обвинувачення.

Також у списку причетних значиться Сергій Дубинський, відомий за позивним "Хмурий". Він був керівником російської розвідувальної групи, яку сформували на початку липня 2014 року і активно залучали до участі у війні на сході України. В його підрозділі перебувало близько 300 людей.

Також журналісти провідомляють про Сергія Пулатова, який був начальником розвідувально-діверсійного підрозділу спеціальної російської розвідувальної служби. Саме Пулатов і Дубинський відіграють особливу роль у транспортуванні "Бука", з якого був здійснений постріл у авіалайнер МН17.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Спільна слідча група (JIT), що займається розслідуванням аварії рейсу МН17 Malaysia Airlines в 2014 році, проведе 19 червня прес-конференцію. Очікується, що слідчі офіційно назвуть причетних до катастрофи.

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.