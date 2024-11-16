В Нидерландах чуть не распалась коалиция на фоне скандала с нападением на израильских фанов

Что привело к угрозе правительственного кризиса в Нидерландах

В прошлую среду член Палаты представителей Нидерландов Герт Уилдерс (глава "Партии Свободы", известный своей резкой антиисламской риторикой) обвинил марокканцев в нападениях на израильских футбольных болельщиков, утверждая, что "мы видели, как мусульмане охотятся на евреев". Госчиновник тогда добавил, что этому якобы подыгрывают "марокканцы, которые хотят уничтожить евреев".

Также Вилдерс сказал, что осужденные за причастность к нападению на израильских болельщиков должны быть депортированы, если у них двойное гражданство.

Уроженка Марокко Нора Ачахбар из центристской партии "Новый общественный договор", реагируя на такие высказывания члена правительства, в пятницу объявила о своей отставке с должности госсекретаря финансов.

По ее словам, "поляризационные манеры оказали на меня такое влияние, что я могла или не хотела больше выполнять свою роль госсекретаря".

Риск развала коалиции

Из-за решения члена кабинета министров уйти в отставку в пятницу, 15 ноября, в Нидерландах было созвано экстренное заседание правительства.

На нем другие члены Кабмина от центристской партии NSC также угрожали уйти в отставку.

Впрочем, позже вечером, 15 ноября, премьер-министр Нидерландов Дик Шуф заявил, что его Кабмин достиг соглашения, которое привело к отставке только Ачахбар, но не других.

Такое объявление означает, что четырехпартийная коалиция в Нидерландах переживет кризис, отмечают западные СМИ.

Нападение на футбольных фанов в Амстердаме

Напомним, 7 ноября в столице Нидерландов состоялся футбольный матч в рамках Лиги Европы между клубом из Амстердама "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива. После игры на израильских болельщиков, приехавших в Амстердам поддержать свою команду, напали антисемитские группировки. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Инцидент имел резонанс и был осужден топ-чиновниками ряда стран, в том числе в Европе. Израиль также планировал спасательную операцию с участием военных, а местные власти в Нидерландах обещали наказать виновных.

Добавим, 13 ноября полиция Нидерландов задержала в Амстердаме десятки пропалестинских митингующих, которые нарушили запрет на проведение демонстраций, введенный из-за насилия против израильских футбольных фанатов на прошлой неделе.