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У Нідерландах через коронавірус закрилися школи та ресторани

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 11:44
У Нідерландах через коронавірус закрилися школи та ресторани
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прем'єр Нідерландів вперше за багато років виступить зі зверненням до нації

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Нідерландах закрили всі школи, бари і ресторани. Відповідне рішення напередодні ухвалив уряд Нідерландів, передає Politico.

Повідомляється, що уряд оголосив про закриття з 16 березня всіх шкіл і дитячих садків. Уточнюється, що школи будуть відкриті тільки для дітей батьків, у яких життєво важлива робота (працівники охорони здоров'я або служби невідкладної допомоги). Бари, ресторани і спортивні клуби також будуть закриті.

Також повідомляється, що уряду Нідерландів довелося піти на жорсткість заходів, хоча кілька днів тому прем'єр Марк Рютте оголошував, що школи залишаться відкритими.

Крім того, сьогодні ввечері Рютте виступить зі зверненням до нації. ЗМІ наголошують, що звернення прем'єр-міністра дуже незвичайні в Нідерландах - останнє таке звернення було в 1973 році під час нафтової кризи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Китаю показала рекордне падіння через коронавірус.

Також стало відомо, що Румунія ввела надзвичайний стан через коронавірус.

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