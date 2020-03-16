В Нидерландах из-за коронавируса закрылись школы и рестораны

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Премьер Нидерландов впервые за много лет выступит с обращением к нации

В связи с пандемией коронавируса в Нидерландах закрыли все школы, бары и рестораны. Соответствующее решение накануне приняло правительство Нидерландов, передает Politico.

Сообщается, что правительство объявило о закрытии с 16 марта всех школ и детских садов. Уточняется, что школы будут открыты только для детей родителей, у которых жизненно важная работа (работники здравоохранения или службы неотложной помощи). Бары, рестораны и спортивные клубы также будут закрыты.

Также сообщается, что правительству Нидерландов пришлось пойти на ужесточение мер, хотя несколько дней назад премьер Марк Рютте объявлял, что школы останутся открытыми.

Кроме того, сегодня вечером Рютте выступит с обращением к нации. СМИ подчеркивают, что обращения премьер-министра очень необычны в Нидерландах - последнее такое обращение было в 1973 году во время нефтяного кризиса.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика Китая показала рекордное падение из-за коронавируса.

Также стало известно, что Румыния ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса.