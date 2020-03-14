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У Нідерландах хірурги відкладають проведення операцій за коронавіруса

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 06:17
У Нідерландах хірурги відкладають проведення операцій за коронавіруса
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Лікарі економлять дефіцитні засоби захисту, в особливості - маски

В Нідерландах лікарі відкладають операції у зв'язку з поширенням коронавіруса. Йдеться про нестрочных операціях, передає NU.nl.

Наголошується, що таким чином можна забезпечити більше лікарняних ліжок для хворих на коронавірус.

"Нетермінові операції лікарі відкладають, щоб не було загрози дефіциту захисних засобів, таких як, наприклад, спеціальні маски", - повідомили в Міныстерствы охорони здоров'я країни.

За станом на 13 березня в Нідерландах число заражених коронавірусом зросло до 804 осіб. Десять з них померли.

Нагадаємо, в Україні коронавірус вперше був зафіксований 3 березня - заразився житель Чернівців, який напередодні їздив в Італію. На даний момент від коронавірусу померла одна українка - 71-річна жителька Житомирської області. Також у лікарні Чернівецької області знаходиться ще одна людина, у якої підтверджений коронавірус. Одна громадянка України померла в Італії.

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