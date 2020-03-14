В Нидерландах хирурги откладывают проведение операций из-за коронавируса

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Врачи экономят дефицитные средства защиты, в особенности - маски

В Нидерландах врачи откладывают операции в связи с распространением коронавируса. Речь идет о нестрочных операциях, передает NU.nl.

Отмечается, что таким образом можно обеспечить более больничных коек для больных коронавирус.

"Несрочные операции врачи откладывают, чтобы не было угрозы дефицита защитных средств, таких как, например, специальные маски", - сообщили в Минздраве страны.

По состоянию на 13 марта в Нидерландах число зараженных коронавирусом возросло до 804 человек. Десять из них умерли.

Напомним, в Украине коронавирус впервые был зафиксирован 3 марта - заразился житель Черновцов, который накануне ездил в Италию. На данный момент от коронавируса умерла одна украинка - 71-летняя жительница Житомирской области. Также в больнице Черновицкой области находится еще один человек, у которого подтвержден коронавирус. Одна гражданка Украины умерла в Италии.