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ВООЗ оприлюднила останнє зведення про ситуацію з коронавірусом

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 04:59
ВООЗ оприлюднила останнє зведення про ситуацію з коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У світі підтверджено 132 758 випадків зараження вірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила останнє зведення про коронавірус станом на 13 березня. Про це зазначено в повідомленні прес-служби ООН.

Наголошується, що всього в світі підтверджено 132 тисяч 758 випадків зараження, з них у Китаї - 80 тисяч 991, де померли 3180 осіб.

За межами Китаю підтверджено 51 тисяча 767 випадків у 122 країнах, померли 1775 осіб. В Італії померло вже 1016 осіб, заражено 15113.

Нагадаємо, 13 березня президент Дональд Трамп ввів надзвичайний стан в країні з-за пандемії коронавіруса. Також він заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів для боротьби з коронавірусом.

Також американський президент заявив, що він, швидше за все, буде проходити тест на наявність нового коронавірусу. Причиною тало те, що у двох людей, які зустрічалися з Трампом у Флориді, виявився позитивний результат на вірус.

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