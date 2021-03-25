Україна грає внічию з Францією та інші результати першого туру відбору на ЧС-2022
Фото: кубок світу (fifa.com)
У четвер, 24 березня, стартував відбір на Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Катарі в 2022 році. В цей день грали матчі в п'яти групах - А, D, E, G, H.
Детальніше про результати - у матеріалі РБК-Україна.
Все було зіграно 12 матчів:
Група А
- Португалія - Азербайджан 1:0
- Сербія - Ірландія 3:2
Група D
- Франція - УКРАЇНА 1:1
- Фінляндія - Боснія 2:2
Група E
- Бельгія - Уельс 3:1
- Естонія - Чехія 2:6
Група G
- Туреччина - Нідерланди 4:2
- Гібралтар - Норвегія 0:3
- Латвія - Чорногорія 1:2
Група H
- Словенія - Хорватія 1:0
- Мальта - Росія 1:3
- Кіпр - Словаччина 0:0
Нагадаємо, Україна змогла здобути нічию з Францією завдяки голу Сидорчука-Кімпамбе - після удару українця м'яч потрапив у ногу француза і залетів у ворота. У Франції відзначився Грізманн.
Наступні матчі у відборі на ЧС-2022 Україна проведе з Фінляндією і Казахстаном 28 і 31 березня.