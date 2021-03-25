Україна грає внічию з Францією та інші результати першого туру відбору на ЧС-2022

У четвер, 24 березня, стартував відбір на Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Катарі в 2022 році. В цей день грали матчі в п'яти групах - А, D, E, G, H.

Детальніше про результати - у матеріалі РБК-Україна.

Все було зіграно 12 матчів:

Нагадаємо, Україна змогла здобути нічию з Францією завдяки голу Сидорчука-Кімпамбе - після удару українця м'яч потрапив у ногу француза і залетів у ворота. У Франції відзначився Грізманн.

Наступні матчі у відборі на ЧС-2022 Україна проведе з Фінляндією і Казахстаном 28 і 31 березня.