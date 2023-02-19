Ничего не изменилось с начала агрессии. Игнат отреагировал на якобы стягивание авиации РФ

Россияне стянули свою авиацию еще в начале полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор ситуация никак не изменилась.

"Что касается самолетов. Уже пятый день обсуждается тема "стягивания самолетов", но ничего не изменилось с начала агрессии. Они как стянули около 750 самолетов, так они в таком, примерно, количестве там и находятся. Но не на границе с Украиной, ни в коем случае, а на тех 40 аэродромах, которые использует оккупант для агрессии против Украины", - заявил Игнат.

По его словам, эти аэродромы находятся и на оккупированных территориях, и в России, и в Беларуси. У россиян сейчас мощная авиационная группировка, но у украинских войск есть что противопоставить.