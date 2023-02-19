Нічого не змінилося з початку агресії. Ігнат відреагував на нібито стягування авіації РФ

Росіяни стягнули свою авіацію ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. З того часу ситуація ніяк не змінилася.

"Щодо літаків. Уже п'ятий день обговорюється тема "стягування літаків", але нічого не змінилося з початку агресії. Вони як стягнули близько 750 літаків, так вони в такій, приблизно, кількості там і перебувають. Але не на кордоні з Україною, у жодному разі, а на тих 40 аеродромах, які використовує окупант для агресії проти України", - заявив Ігнат.

За його словами, ці аеродроми знаходяться і на окупованих територіях, і в Росії, і Білорусі. У росіян зараз потужне авіаційне угруповання, але українські війська мають що протиставити.