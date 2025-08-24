"Ничего об этом не слышал": Лавров цинично соврал об ударе по заводу Flex в Мукачево

"Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными", - цинично заявил российский министр в ответ на вопрос американской журналистки.

После того, как журналистка сказала Лаврову, что это не военный объект, и что она разговаривала с работниками этого завода, тот не растерялся и продолжил врать.

Так, российский министр заявил, что "некоторые люди очень наивны" и косвенно обвинил журналистку во лжи. Тогда как российская разведка, повторил свою ложь Лавров, "имеет достоверную информацию", а удары Россия наносит по "военным предприятиям, военным объектам". Таким образом, Лавров фактически расписался в том, что удар по заводу был целенаправленный.

С больной головы на здоровую

При этом Лавров попытался снова обвинить Украину в том, что ежедневно делает Кремль - в ударах по гражданским объектам и во взятии гражданских в заложники. Он также вспомнил о неуклюжей провокации ФСБ, которая пыталась обвинить Украину в подготовке подрыва Крымского моста.

Не обошел Лавров вниманием и "обстрелы Украиной" Запорожской и Смоленской АЭС. По версии Лаврова, именно Украина пытается осуществлять "террористические атаки", а не Россия устраивает опасные провокации возле ядерных объектов.

Американский капитал не защитит

Лавров также дал понять, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия не осмелится нападать на объекты, которые принадлежат американскому капиталу, для Кремля ничего не значат.

Лавров нагло заявил, что наличие "американского, венгерского или любого другого капитала в предприятии" для россиян не будет означать ничего, если они запланируют атаковать предприятие, они атакуют. Прикрывать такие атаки, признался Лавров, будут "созданием там оружия, которое нас убивает".

Однако после того, как журналистка фактически приперла российского министра "к стенке", спросив напрямую, может ли он подтвердить, что "Россия действительно целенаправленно нанесла удар по предприятию, принадлежащему американцам" - Лавров начал "давать заднюю".

В частности министр снова начал обвинять интервьюера, на этот раз в том, что она "перекрутила" его слова. Лавров отметил, что якобы ничего не подтверждал и вообще, мол, "о таком эпизоде ничего не слышал". А все его пассажи о заводах были частью "риторического вопроса".

"Я ничего не слышал об этом эпизоде. Если Вы можете прислать мне ссылку на соответствующую информацию, я ее изучу", - цинично заявил он.