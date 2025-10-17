RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Ничего страшного": Трамп заявил, что его не беспокоят попытки Путина "выиграть время"

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за попыток российского диктатора Владимира Путина "выиграть для себя время". В этом, по мнению Трампа, нет "ничего страшного".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября.

В частности один из журналистов задал Трампу вопрос, не беспокоит ли его тот момент, что российский диктатор просто пытается выиграть для себя время. Трамп ответил, что здесь нет "ничего страшного".

"Не беспокоюсь, всю жизнь мной пытались манипулировать, но я прекрасно справлялся. Это, возможно, занимает немного времени, ничего страшного", - заявил он.

 

Тем временем, как сообщили СМИ, лидеры страны Европы ищут способы повлиять на Трампа накануне саммита с Путиным в Будапеште. Они опасаются того, что позиция Трампа может подорвать единство Запада в вопросе поддержки Украины.

Кроме этого, правительство Германии открыто очень скептически оценило возможность саммита Трампа и Путина. В Берлине поставили под сомнение как то, что переговоры могут состояться, так и то, дадут ли они какой-то положительный результат.

После двухчасового разговора с Путиным 16 октября Трамп анонсировал новый саммит с диктатором. Известно, что в течение ближайших двух недель пройдет встреча в венгерском Будапеште.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампВстреча Трампа и ПутинаВстреча Зеленского и Трампа