RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нечего комментировать". Воздушные силы ответили на заявление Беларуси о падении ракеты

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Воздушные силы Украины отрицают свою причастность к падению обломков ракеты на территории Беларуси.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Тут нечего комментировать", - сказал РБК-Украина спикер Воздушных сил.

Он также отверг заявления Минска о том, что на территории Беларуси упала именно украинская ракета. В то же время, Игнат напомнил, что Россия неоднократно пускала свои ракеты вдоль белорусской границы.

Напомним, сегодня Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. После этого Беларусь заявила, что на ее территории упали обломки якобы украинской ракеты.

Позже в Беларуси определились с основной "версией" инцидента, заявив, что белорусская ПВО сбила украинскую зенитную ракету С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьракетиВоздушные силы Украины