"Нечего комментировать". Воздушные силы ответили на заявление Беларуси о падении ракеты

Воздушные силы Украины отрицают свою причастность к падению обломков ракеты на территории Беларуси.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Тут нечего комментировать", - сказал РБК-Украина спикер Воздушных сил.
Он также отверг заявления Минска о том, что на территории Беларуси упала именно украинская ракета. В то же время, Игнат напомнил, что Россия неоднократно пускала свои ракеты вдоль белорусской границы.
Напомним, сегодня Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. После этого Беларусь заявила, что на ее территории упали обломки якобы украинской ракеты.
Позже в Беларуси определились с основной "версией" инцидента, заявив, что белорусская ПВО сбила украинскую зенитную ракету С-300.
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