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Ночной удар по Запорожью: погибли 17 человек, 40 пострадали

Фото: оккупанты обстреляли Запорожье (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере 17 человек погибли и 40 пострадали в результате вражеского ракетного обстрела Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Из-за ударов пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города.

"По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 - пострадали. В настоящее время известно о 17 погибших", - написал Куртев.

Он призвал местных жителей помочь с разбором завалов.

Напомним, оккупанты два раза ракетами обстреляли Запорожье в течение ночи. Второй раз было зафиксировано около 10 прилетов.

В результате первого вражеского обстрела была повреждена инфраструктура города.

Вчера стало известно, что количество погибших в результате обстрела Запорожья 6 октября увеличилось до 18 человек.

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Запорожье