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Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья ракетами и дронами

Запорожье, Четверг 23 января 2025 09:45
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Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья ракетами и дронами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к большему давлению на Россию после комбинированного удара врага по Запорожью 23 января. В результате атаки есть жертва и более 20 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

В ночь на 23 января россияне обстреляли Запорожье ракетами и дронами. Как отметил президент, это были удары по жилым кварталам и инфраструктуре. По состоянию на 9:30 известно об одном погибшем и 26 пострадавших, среди них двухмесячный ребенок.

"Во время повторного обстрела ранены наши спасатели, которые как раз ликвидировали последствия. На месте работают все соответствующие службы. Делают все, чтобы максимально помочь людям", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что повседневный террор России против Украины заслуживает все большего давления на Москву.

"Большие санкции против России нужны, больше ПВО для защиты наших городов и общин и оружие для наших воинов на фронте. Поддержка Украины - это то, что спасает жизни, и то, что не может ждать", - добавил президент.

Обстрел Запорожья

В ночь на 23 января российские оккупанты дважды атаковали город Запорожье. Оккупанты ударили "Шахедами" и баллистическими ракетами.

Как сообщили в Запорожской ОВА, российские дроны уничтожили один из энергетических объектов. Без электричества остались жители и объекты критической инфраструктуры, а именно котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты. Местные власти сообщили, что в результате вражеской атаки более 20 тысяч абонентов обесточены.

Под утро россияне ударили по Запорожью баллистикой, повреждены жилые дома.

По состоянию на утро известно, что в результате обстрела погиб 47-летний мужчина. Еще 26 человек получили ранения. Среди пострадавших двухмесячный мальчик, а также спасатели и энергетики, которые ликвидировали последствия вражеской атаки на энергообъект.

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