Ночной удар "Шахедов": в Генштабе рассказали о работе ПВО

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив шесть ударных БпЛА типа Shahed-136/131", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен один вражеский дрон-камикадзе.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. По данным Воздушных сил ВСУ, ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Сообщалось, что под ударом россиян оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.